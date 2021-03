Ministerpräsident Orban drohte, dem mit einem Austritt aus der Fraktion zuvorzukommen: "Wenn Fidesz nicht willkommen ist, fühlen wir uns nicht gezwungen, in der Fraktion zu bleiben", schrieb er am Sonntag an Fraktionschef Manfred Weber (CSU). Sollte die Änderungen der Geschäftsordnung angenommen werden, "wird Fidesz die Fraktion verlassen".