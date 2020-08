"Für die 'Vergiftung' hat es den obersten Segen" gegeben, also das Vorgehen ist von oberster Stelle angeordnet worden. In der aktuellen Situation, da Russland mit diversen Schwierigkeiten zu kämpfen hat - im Nachbarland Belarus gibt es Proteste nach der Wahl, in China brodelt es, im eigenen Land herschten schwierige Verhältnisse - da erscheint auch dieses Szenario nicht als besonders plausibel. Ausschließen kann man es allerdings wiederum nicht. Auch eine Anordnung durch Putin höchstpersönlich würde ich nicht ganz ausschließen."