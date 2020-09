Dittmann: Das war schon sehr gut, dass beide da waren. Da hat in der Vergangenheit bei anderen ähnlichen Versuchen nicht geklappt. Dass alle jetzt das gemeinsame politische Ziel, als das Oberste hinstellen, ist ein Erkenntnisgewinn, der nach so vielen Jahren Bürgerkrieg eigentlich klar auf dem Tisch liegen muss. Man hätte das auch schon vorher wissen können. Aber zunächst haben die beiden politischen Akteure versucht mit Waffengewalt Verhandlungs- und Geländegewinne zu erzielen; insbesondere Haftar, für den eine Waffenruhe am wenigsten attraktiv ist, weil er in letzter Zeit täglich Gelände und Einfluss dazu gewonnen hat.



Dass man sich jetzt auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt hat, klingt vielleicht zunächst nicht dramatisch. Aber es hat im Ernst doch niemand erwartet, nur weil sich elf Staatsoberhäupter und andere Vertreter internationaler Organisationen in Berlin treffen, dass am Ende des Tages alles gelöst sein wird. Es ist jetzt wichtig, dass die Tür einen Spalt geöffnet ist und alle Konsens darüber verkündet haben, dass es Gewaltfrei weitergehen soll.