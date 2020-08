Nach Angaben des Deutschen Geoforschungszentrums (GFZ) in Potsdam war die Explosion einem Erdbeben der Stärke 3,5 vergleichbar. Anders als bei einem Erdbeben, das eher in der Tiefe stattfinde, wurde in Beirut aber ein großer Teil der Energie in die Atmosphäre freigesetzt. Dazu Frederik Tilmann, Leiter der Sektion Seismologie am GFZ: "Es ist die Druckwelle, die die Schäden verursacht hat - nicht die Erschütterung."