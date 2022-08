Der ukrainische Widerstand in den von Russland besetzten Gebieten wird immer stärker. Der Besatzungsbürgermeister von Cherson wurde vergiftet; in Melitopol wurde das Gebäude der Partei "Vereinigtes Russland" in die Luft gesprengt; in der Region Cherson werden die Hochspannungsnetze sabotiert. In der Region Luhansk wurde ein Kollaborateur durch eine Autobombe verwundet.