Meist entstehen sie in entlegenen Landkreisen in Ostdeutschland. Dort, wo Lebenshaltungskosten und - so das hässliche Argument der Befürworter - der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund niedrig sind. In Telegram-Gruppen werben mehrere dieser Initiativen mit Deutschland-Karten und Statistiken, die jene Gebiete hervorheben, wo die wenigsten Menschen mit Migrationshintergrund leben.