Dank der EU-Zuwanderung sei die deutsche Wirtschaft in den vergangenen Jahren um 0,2 zusätzliche Prozentpunkte pro Jahr gewachsen. Umgekehrt heiße das: "Ohne EU-Zuwanderung wäre das Wirtschaftswachstum in Deutschland jährlich rund 0,2 Prozentpunkte geringer. Gerade in der Pflege, auf dem Bau oder in der Lebensmittelindustrie sind wir auf Arbeitskräfte aus Europa angewiesen."