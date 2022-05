In Deutschland sind inzwischen mehr als 700.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge registriert worden. Wie das Bundesinnenministerium (BMI) der "Welt am Sonntag" mitteilte, sind seit Kriegsbeginn am 24. Februar bis zum 11. Mai 714.998 ukrainische Staatsangehörige neu im Ausländerzentralregister (AZR) erfasst worden. Laut BMI könnte aber "eine erhebliche Zahl bereits in andere EU-Staaten weitergereist und auch in die Ukraine zurückgekehrt sein". Von den erwachsenen Ukraine-Flüchtlingen sind demnach 81 Prozent Frauen. Rund 40 Prozent sind minderjährig.