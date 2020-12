Gekaufte Bewertungen bei Amazon, Google & Co.

Tommy Noonan ist Betreiber der Webseite "ReviewMeta", auf der Amazon-Rezensionen auf ihre Echtheit überprüft werden. Er erklärt: "Alle Amazon-Händler versuchen als erstes gelistet zu werden. Und der beste Weg ganz nach oben zu kommen sind Fünf-Sterne-Bewertungen. Und so versuchen sie, an so viele 5-Sterne-Bewertungen wie möglich zu kommen. Egal wie." Ohne gute Bewertungen, sagt er, hätten Onlinehändler bei Amazon kaum Chancen auf ein gutes Geschäft.