So können Geflüchtete in laufenden Asylverfahren in Frankreich pro Monat etwa 426 Euro erhalten, in Österreich 425 Euro, Schweden zahlt 180, Griechenland 150 und Ungarn nur 60 Euro. In Deutschland sind es 410 Euro pro Monat. Allerdings: Ein Vergleich der Leistungen ist wegen der unterschiedlichen Sozialsysteme, der unterschiedlichen Einstufung von Einwanderern und Asylregelungen und auch wegen unterschiedlicher Kaufkraft in den verschiedenen Ländern nur bedingt aussagekräftig - darauf weist die Untersuchung gleich zu Beginn hin.