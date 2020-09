Eine Straße in Madrid wird desinfiziert. Symbolbild

Quelle: Eduardo Parra/Europa Press/dpa

Im besonders heftig vom Coronavirus betroffenen Spanien ist die Zahl der Infizierten auf knapp 20.000 gestiegen - 16 Prozent mehr als noch am Vortag. Mehr als 1.000 Menschen seien bereits an Covid-19 gestorben, sagte der Leiter der Behörde für Gesundheitliche Notfälle, Fernando Simon. Die Region Madrid kündigte an, das Messegelände Ifema in ein provisorisches Krankenhaus mit 5.500 Betten umzufunktionieren.



Madrid hat landesweit die meisten Infizierten (über 7.000), gefolgt von Katalonien (mehr als 3.000).