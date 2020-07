Da man nicht voraussetzen könne, dass jeder "die Regeln, an die wir uns in Deutschland gewöhnt haben, auch tatsächlich befolgt" habe, seien Tests notwendig. "Wer aus dem Ausland, zumal aus Risikogebieten, zurückkehrt, sollte einen Test machen müssen, und zwar nicht nur als unverbindliches Angebot", sagt Lindner. Die Kosten dafür solle jeder selbst tragen. "Wer sich in ein Risiko freiwillig begibt als Tourist, der wird dann mit in Kauf nehmen müssen, dass er für diesen Test auch bezahlt. Das ist eine Frage der Eigenverantwortung in meinen Augen", betont der FDP-Chef.