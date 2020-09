Christian Lindner, Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archiv

Mit Blick auf die Corona-Krise hat FDP-Chef Christian Lindner "Schwächen bei den Durchgriffsmöglichkeiten des Bundes" beklagt - und eine Überprüfung der "föderalen Strukturen" in Deutschland verlangt.



Anders als Deutschland habe etwa Österreich ein Pandemiegesetz und sei in den vergangenen Wochen "erkennbar handlungsfähiger" gewesen als Deutschland, sagte er dem "Focus". "Wenn die akute Krise vorbei ist, sollte man auswerten, ob unsere föderalen Strukturen in jeder Beziehung effizient sind", so Lindner.