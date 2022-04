Djir-Sarai wurde 1976 in Teheran geboren. Nach dem Abitur studierte Djir-Sarai Betriebswirtschaftslehre in Köln. Der Diplom-Kaufmann war früher stellvertretender Landrat im Rhein-Kreis Neuss in Nordrhein-Westfalen. Der FDP trat er 1996 bei, und im Jahr 2009 wurde er erstmals in den Bundestag gewählt. Im Bundestag liegt sein Schwerpunkt in der Außenpolitik.