Theurer will sie nicht thematisieren. Er hat sich in letzter Zeit öfter die Finger verbrannt. Als er dem in seiner eigenen Partei in Ungnade gefallenen Grünen Boris Palmer anbot, zur FDP zu wechseln, sprach Lindner sich auf Twitter, also öffentlich, dagegen aus.



Theurer war noch vor Corona einer der Wenigen in der Partei, die vergleichsweise offen mit Kritik an Christian Lindner aufgefallen waren. Auch das tut er jetzt nicht mehr.