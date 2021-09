Der Mann ruht in sich. Selten hat man Christian Lindner so gelassen erlebt wie in den letzten Wochen. Wenige Tage vor der Bundestagswahl liegt seine FDP - je nach Umfrage - in der Wählergunst zwischen elf und 13 Prozent. Eine Zitterpartie wie in der Vergangenheit steht den Liberalen am Wahlabend also nicht bevor.