Lindner griff die verschiedenen Parteien an. Etwa die SPD und ihren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Er trete nicht mit seinem Programm an, sondern mit jenem der SPD-Vorsitzenden. Auch übte er Kritik an Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und dem Kurzarbeitergeld. Die FDP wolle künftig vor die Werkstore gehe. Mit dem Programm der FDP würden "in Wahrheit diese Menschen am besten repräsentiert werden".