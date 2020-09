Und da ist eben das Signal Volker Wissing. Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz in einer rot-grün-gelbe Koalition. Er steht für vieles: Wirtschaftskompetenz, Angriffslust, Ampel. Lindner will ihn als Generalsekretär. In seiner Vorstellungsrede hebt er ab auf Gründergeist und "Wirtschaftswunder". Das ganz große Rad. Dass man dafür nicht zwingend die Union brauche, machte er schon vorher klar. Mit soliden knapp 83 Prozent wird er gewählt. Noch so ein Signal: Größere Zustimmung muss sich die Parteispitze erst verdienen.