Auch das Bürgerrechtsportal "OVD Info" in Moskau und die Organisation Cinema for Peace in Deutschland berichteten über die Festnahme. Ihr Anwalt bestätigte der Nachrichtenagentur Ria-Nowosti die Festnahme. Die frühere Mitarbeiterin des russischen Ersten Kanals sei in das Krasnoselski-Polizeirevier in Moskau gebracht worden. In der Nacht meldete "OVD-Info" unter Berufung auf den Anwalt Dmitri Sachwatow, Owsjannikowa sei wieder frei.