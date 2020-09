Verbrannte Überreste des Gemeinschaftszentrums. Archivbild

Nach dem Brand in einem Flüchtlings-Gemeinschaftszentrum auf der griechischen Insel Lesbos hat die Polizei drei Männer festgenommen. Aufzeichnungen von Überwachungskameras benachbarter Unternehmen hätten zur Festnahme der mutmaßlichen Brandstifter geführt, berichteten die halbamtliche Nachrichtenagentur ANA-MPA und der Staatsrundfunk.



Das Zentrum "One Happy Family" war durch das Feuer am 7. März zerstört worden. Auf Lesbos kommt es immer wieder zu Gewalttaten Rechtsextremer.