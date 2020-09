Experten sehen vor allem zwei Faktoren für den Aufwärtstrends an den Finanzmärkten: Joe Bidens Siegeszug und der entschlossene Kampf gegen das Coronavirus. Mit Erleichterung haben Anleger auf den Triumph des ehemaligen Vizepräsidenten Biden am "Super Tuesday" reagiert. Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten holte der frühere Vizepräsident Joe Biden am "Super Tuesday" in zehn von 14 Bundesstaaten den Sieg.