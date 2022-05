Der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", der Staat würde in diesem Jahr zwölf Milliarden Euro mehr einnehmen, wenn die Steuersätze nicht an die Inflation angepasst würden. Diese zwölf Milliarden Euro zahlen die Steuerzahler also zu viel. Der Staat sollte aber kein Inflationsgewinner sein, so Holznagel. Und Finanzminister Christian Linder sagt, er wolle es auch nicht. Können Bürger also nun mit Steuerentlastungen rechnen?