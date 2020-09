In den Krankenhaus-Zukunftsfonds sollen 3 Milliarden Euro fließen. In dem Entwurf für die Kabinettssitzung ist die Rede von einem Einzelplan des Bundesministeriums für Bildung und Forschung: Demnach sollen im kommenden Jahr rund 875 Millionen Euro in die Forschung im Bereich Gesundheit fließen. Davon werden 484 Millionen Euro als zusätzliche Mittel zur Bewältigung der Pandemie ausgewiesen.