Finnland und der schwierige Nachbar Russland

Sofi Oksanen, international bekannte finnische Schriftstellerin, erinnert in einem Zeitungsinterview an die Zeit eines devoten Finnlands, in der sich der sowjetische Einfluss in allen Bereichen der Gesellschaft niederschlug. Sogar Zensur sei an der Tagesordnung gewesen. Für diese Jahrzehnte der "Finnlandisierung", so der Fachterminus, schäme sich Finnland nun zu Recht, so Oksanen.