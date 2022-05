Als Hauptargument für die Vorbehalte führt Präsident Recep Tayyip Erdogan die angebliche Unterstützung Schwedens und Finnlands für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Kurdenmiliz YPG in Syrien an. Die Türkei wirft Schweden etwa vor, die Auslieferung von 30 "Terroristen" zu verweigern. Erdogan will daher nach Ansicht von Experten auch ein strikteres Vorgehen gegen die PKK und andere Organisationen durchsetzen. Die PKK gilt nicht nur in der Türkei, sondern auch in den USA und Europa als Terrororganisation.