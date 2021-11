Im Streit um Fischerei-Lizenzen hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das Inkrafttreten von Strafmaßnahmen gegen Großbritannien um Mitternacht vorerst gestoppt. Macron verwies am Montagabend am Rande der Weltklimakonferenz in Glasgow auf laufende Verhandlungen mit der Regierung in London. Eine Eskalation ist damit vorerst abgewendet.