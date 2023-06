Peter Fitzek steht in einem hellen Stall und schiebt einer Kuh Heu unter die Nase. Die Tiere hätten bei ihnen viel Auslauf, schwärmt Fitzek in dem Werbefilm über sein vermeintliches Bauernhof-Idyll. Den Zweck seines Selbstversorger-Projekts im sächsischen Halsbrücke beschreibt er so: "Im Königreich Deutschland hat jeder das Recht auf gesunde Lebensmittel. Wenn ich mir so anschaue, was in der BRD alles so geliefert wird - Insekten in der Nahrung - (...) dann sagen wir uns: Das kann ja wohl nicht angehen."