Das Amtsgericht Osnabrück habe am 10. August versehentlich nur den Durchsuchungsbeschluss für das Bundesfinanzministerium und nicht wie beantragt auch für das Bundesjustizministerium ausgestellt. Die bearbeitende Mitarbeiterin habe sich jedoch zu diesem Zeitpunkt im Urlaub befunden und erst bei der Rückkehr am 23. August noch einmal eine Genehmigung für eine Durchsuchung des Bundesjustizministeriums beantragt, die dann am 25. August erteilt wurde. Die Durchsuchungen seien dann umgehend mit der zuständigen Zollkriminalinspektion vorbereitet worden.