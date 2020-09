Die Bundesregierung will Werkverträge und Leiharbeit in der Fleischbranche abschaffen - diese reagierte mit der Ankündigung von flächendeckenden Tarifverträgen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bezeichnete dies als "Ablenkungsmanöver". Er werde sich nicht von seinem Vorhaben abbringen lassen, Werkverträge und Leiharbeit in der Branche gesetzlich verbieten zu lassen, sagte Heil der "Neuen Osnabrücker Zeitung".