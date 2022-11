Bereits seit Jahren kämpft er für eine Verschärfung der Waffengesetze. So arbeitete er bis zum Beginn seiner Kampagne als nationaler Organisationsleiter für die Gruppe "March for Our Lives", die von Amoklauf-Überlebenden gegründet wurde und sich für schärfere Waffengesetze einsetzt. In dem Interview mit der New York Times sagte er: