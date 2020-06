Vor seiner Ansprache verharrte Terrence Floyd mehrere Minuten lang schweigend an jener Kreuzung, wo ein weißer Polizist seinem Bruder am vergangenen Montag das Knie so lange in den Hals gedrückt hatte, bis er nicht mehr atmen konnte und schließlich starb. Eine Autopsie im Auftrag der Familie inzwischen bestätigt, dass 46-Jährige erstickte.