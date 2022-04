Ende März entscheidet sie sich, nach Polen zu fliehen. Ihre Mutter und Großmutter bleiben zurück in Lemberg. Und auch ihr Freund, denn er darf nicht ausreisen, so wie alle Männer in der Ukraine zwischen 18 und 60 Jahre. Nach zwei Tagen in Warschau überkommt Kristina die Angst, der Krieg könnte auch auf Polen überschwappen. Sie flieht nach Berlin. Kurz spürt sie ein Hauch von Leichtigkeit. Doch das Erlebte holt sie immer wieder ein. Sie will, sie kann nicht bleiben.