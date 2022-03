Die Forderung nach Fluchtkorridoren, wie es sie in Kriegen in Tschetschenien und Syrien gab, habe deutlich zugenommen, sagt Reuter - "und genau mit dieser Intention, also dass es nicht in erster Linie darum geht, Menschen zu retten". Vielmehr werde es als "militärisches Instrument genommen, um dann - in Anführungszeichen - 'ungenierter, ungehemmter' in die Konfliktlage hineinschießen, hineinbombardieren zu können", sagt Reuter. Niemand der Zurückbleibenden dürfe als "vogelfrei" gelten.