Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will bis zur Kabinettsitzung am Mittwoch eine Lösung für weitere Schutzsuchende aus Moria finden. Die Bundesregierung strebe weiterhin eine europäische Lösung an. Das Thema dürfte auch bei den Fraktionssitzungen im Bundestag am heutigen Dienstag eine zentrale Rolle spielen.