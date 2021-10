Die 29 Iraker haben nun in Polen Asylanträge gestellt und sind zurzeit in Polen. Ihre Geschichte wurde in den Medien gezeigt. Und auch wenn sie vor der Kamera ihren Namen nicht sagen wollten, so bleiben sie doch nicht mehr anonym. Vieles allerdings geschieht jenseits der Kameras und nicht unter den Augen der Helfer. Und vieles endet tragisch.