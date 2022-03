In der EU werden Asylbewerber in dem Land registriert werden, in dem sie die EU betreten. Dieses sogenannte Dublin-Verfahren soll sicherstellen, dass jeder Asylantrag nur von einem Mitgliedsstaat inhaltlich geprüft wird. Das Free-Choice-Modell sieht vor, dass Flüchtlinge mit einer verbindlichen Erklärung selbst auswählen können, in welchem europäischen Land sie einen Asylantrag stellen. Sollte es dabei zu einem Ungleichgewicht in der Verteilung der Schutzsuchenden kommen, können diese durch Finanztransfers ausgeglichen werden.