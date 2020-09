Auf die Frage, wie ihm die schon vor dem Brand chaotische Lage in Moria erklärt wurde, nennt Geisel die Situation differenzierter. Die Situation in Moria sei nicht die letzten fünf Jahre lang so schwierig gewesen wie jetzt und es seien auch Größenordnungen von Menschen durch Asylverfahren gelaufen. So seien von den ursprünglich rund 20.000 Personen dort 7-8.000 aufs Festland gebracht worden.