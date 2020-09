So entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) im Februar, dass Spanien in seiner Exklave Melilla zwei Migranten bei ihrem Grenzübertritt umgehend nach Marokko zurückweisen durfte. Die beiden Männer hätten sich selbst in eine rechtswidrige Situation gebracht, als sie mit vielen anderen Menschen über einen Grenzzaun geklettert und damit bewusst nicht über einen legalen Weg eingereist seien. Eine generelle Erlaubnis der "Push-backs" oder Sammelausweisungen an den EU-Grenzen hat der EGMR damit aber nicht ausgesprochen - am Ende entscheiden die Richter stets Einzelfälle.