Bereits am Samstag drängte die griechische Polizei Flüchtlinge am Grenzübergang Pazarkule mit Tränengas und Wasserwerfern zurück, daraufhin warfen einige der Migranten Steine. Auf der griechischen Insel Lesbos ließen wütende Inselbewohner am Sonntag rund 50 Migranten in einem Schlauchboot im Hafen von Thermi nicht an Land.