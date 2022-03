In den Medien in Belgrad wird davon gesprochen, dass die Ukraine Russland angreift, dass Russland demnächst Truppen schickt, dass auf dem Balkan neue Kriege ausbrechen. Ich habe in Bosnien bis vor einem Jahr keine Politiker getroffen, die so wie in den letzten Monaten offen darüber sprechen in welchen Polizeistationen Waffen sind und die erstmals seit über zwei Jahrzehnten neue Gewalt fürchten.