In der Türkei leben rund vier Millionen Flüchtlinge - so viele wie in keinem anderen Land der Welt. Die meisten von ihnen kommen aus dem Nachbarland Syrien. Nur zwei Prozent von ihnen leben in Flüchtlingslagern, so das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen (UNHCR). "Die Bedingungen dort sind ganz ordentlich, die kann man gar nicht mit den Lagern in Griechenland vergleichen", sagt Franck Düvell, Leiter der Abteilung Migration am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung.



Die anderen 98 Prozent der Flüchtlinge leben im ganzen Land verteilt. Sie hätten zwar Anspruch auf medizinische Versorgung, Bildung und Sozialleistungen - dennoch lebe ein Großteil unter dem Existenzminimum, so Düvell. Sie leben unter "slumähnlichen Bedingungen", auf engstem Raum, in heruntergekommenen Wohnungen, sagt der Forscher.