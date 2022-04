Manche Menschen seien sicher in anderen Städten besser untergebracht. Aber sie wollen nicht gehen, sagt Henniges. "Sie haben sich Plätze in Schulen gesucht, einen Job, einen Sprachkurs, sie sind angekommen. Sie sind in den drei Wochen ein bisschen zur Ruhe gekommen, haben wieder etwas Struktur. Und dann heißt es: Setzt euch in den Bus, es geht nach Köln." Da, sagt Henniges, sind den Ehrenamtlichen fast die Hände gebunden. "Da kann man moderieren, wie man will. Die Menschen sind an einem Punkt, dass sie Drittmeinungen nicht mehr akzeptieren."