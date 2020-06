Dutzmann: In den griechischen Hotspots insgesamt leben zurzeit 30.000 Menschen. In Lagern, die für 6.000 Menschen ausgelegt sind. Also mehrere hundert Prozent zu viel. Diese Lager müssen evakuiert werden. Wir können von Glück sagen, dass die Covid-19-Pandemie die Lager noch nicht erreicht hat. Ich war Ende Februar dort und habe gesehen, in welcher Enge die Menschen leben. Menschen, die in besonderer Weise vulnerabel sind. Das kann so nicht bleiben.