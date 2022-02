Wolodimir Ivanov ist über 70, damit nicht wehrfähig und seit fast zwei Tagen unterwegs. Am 24. Februar, früh am Morgen, begann sein Haus plötzlich zu beben, erzählt er. "Ich dachte erst, die feiern wieder in dem nahen Jugendclub, mit Feuerwerk und so", aber dann begann das Haus zu bröckeln, in Teilen einzustürzen.