Allein aus Polen sind mehr als 1,5 Millionen Menschen wieder in die Ukraine gereist, wie der polnische Grenzschutz am Montag auf Twitter mitteilte. Zuletzt sei die Zahl der in die Ukraine zurückkehrenden Menschen größer gewesen als die Zahl der neu in Polen ankommenden. Am Sonntag lag die Zahl der Rückkehrer mit 31.700 deutlich höher als die Zahl der am selben Tag aus der Ukraine nach Polen Einreisenden, die rund 20.000 betrug.