Menschen auf der Flucht - ein Überblick

Das Abkommen, das als Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) bekannt ist, heißt eigentlich "Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge". Es wurde am 28. Juli 1951 verabschiedet und trat im April 1954 in Kraft.



Zu Beginn sollte die GFK vor allem geflüchtete Menschen nach dem zweiten Weltkrieg schützen. Aufgrund neuer Flüchtlingskrisen in den fünfziger und sechziger Jahren wurde die Konvention ausgeweitet und 1967 ein Protokoll zum Abkommen verabschiedet.



In der Genfer Flüchtlingskonvention wurde der Begriff "Flüchtling" definiert und die Rechte von geflüchteten Menschen bestimmt, wie zum Beispiel Religions- und Bewegungsfreiheit sowie das Recht, zu arbeiten. In der GFK werden auch die Pflichten gegenüber den aufnehmenden Ländern unterstrichen. 149 Länder haben sich der Konvention angeschlossen.



Quelle: ZDF