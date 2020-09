Wegen der akuten Lage telefonierte Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem türkischen Präsidenten. In dem Telefonat mit Recep Tayyip Erdogan ging es nach Informationen des Bundespresseamtes darum, "wie den Menschen in Idlib schnellstmöglich geholfen werden kann." Auch die Lage an der türkisch-griechischen Grenze spielte in dem Telefonat eine Rolle.