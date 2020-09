Schon nächste Woche will Deutschland zusammen mit Luxemburg in einem ersten Schritt 50 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus den überfüllten Flüchtlingslagern in Griechenland aufnehmen. Das bestätigte das Bundesinnenministerium in einer Pressemitteilung. Die Aufnahme soll am morgigen Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden.