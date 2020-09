Spitzenvertreter der EU wollen sich an diesem Dienstag ein Bild von der Lage an der türkisch-griechischen Grenze machen, wo nach Schätzungen der UN rund 13.000 Menschen auf der türkischen Seite ausharren. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reist als Zeichen der Solidarität mit Griechenland an die griechische Landgrenze zur Türkei. Im Nordosten Griechenlands will sie sich am Grenzposten Orestiada (14.00 Uhr) zusammen mit EU-Ratschef Charles Michel und dem Präsidenten des Europaparlaments, David Sassoli, über die Situation informieren.