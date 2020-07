Für den Leiter der Europäischen Stabilitätsinitiative (ESI), Gerald Knaus, ist der Umgang der Europäischen Union mit Flüchtlingen an den Außengrenzen sowie in der EU selbst "rechtswidrig". Der prominente Migrationsforscher ruft die deutsche EU-Ratspräsidentschaft auf, vor allem die katastrophalen humanitären Zustände in den griechischen Flüchtlingslagern zu beenden.